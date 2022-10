Stand: 05.10.2022 20:47 Uhr Technischer Defekt Ursache für Brand in Flüchtlingsunterkunft

Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Gifhorn am vergangenen Freitag steht ein technischer Defekt als Ursache fest. Wie die Polizei mitteilte, können fahrlässiges oder vorsätzliches Verschulden ausgeschlossen werden. Bei dem Brand in Meinersen wurden 31 aus der Ukraine geflüchtete Menschen verletzt. Sechs von ihnen mussten nach Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus. Der Feuer war am Freitag gegen 17.30 Uhr ausgebrochen. Mehr als 120 Rettungskräfte waren im Einsatz. Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar.

