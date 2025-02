Stand: 27.02.2025 08:31 Uhr Tatverdächtiger nach Hotelbrand in Göttingen festgenommen

Nach dem Feuer in einem Hotel in Göttingen hat die Polizei einen 46-Jährigen mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Der Tatverdächtige sei durch Videoaufnahmen identifiziert worden, so die Ermittler. Der Mann soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Dem 46-Jährigen wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Nach ersten Erkenntnissen soll er in der Nacht zu Mittwoch in einem Lagerraum für Abfall an dem Gebäude das Feuer gelegt haben. Eine Mitarbeitende des Hotels bemerkte Flammen und Rauch und rief die Feuerwehr. Das Gebäude mit etwa 120 Gästen wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen