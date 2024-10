Tag der deutschen Einheit 2024: Feier in ehemaliger Grenzregion Stand: 02.10.2024 09:43 Uhr Bis zum Mauerfall war Niedersachsen Grenzland. Der Grenzübergang Helmstedt/Marienborn zur DDR war einer der größten zwischen Ost und West. Am 3. Oktober feiert die Gedenkstätte Marienborn den Tag der Deutschen Einheit.

Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn veranstaltet ein "Fest der Begegnungen". An dem Tag soll der Menschen gedacht werden, die an der Grenze Helmstedt/Marienborn während der Teilung Deutschlands ihr Leben verloren haben. Unter dem Motto "Wunden zu Wundern" macht der traditionelle Bittgottesdienst den Auftakt der Feierlichkeiten. In der Stadt präsentiert sich unter anderem das Stasi-Unterlagen-Archiv. Der ehemalige Kommandantenturm und eine Baracke der Passkontrolle sind an dem Tag für Gäste geöffnet, Zeitzeugen berichten von ihren Erlebnissen an der innerdeutschen Grenze. Das ganztägige Programm wird von vielen Attraktionen für Kinder- und Familien abgerundet.

Einheitsfeier in Schwerin 2024 mit Grußwort von Stephan Weil

In Schwerin findet derweil von heute bis zum 4. Oktober die große Einheitsfeier statt. Besuchende erwartet ein vielfältiges Programm, das von Konzerten über Lesungen, und Führungen auch Erlebnis- und Informationsstationen für Groß und Klein bietet. "Ich freue mich sehr, im 75. Jahr des Grundgesetzes und 35 Jahre nach dem Fall der Mauer die deutsche Einheit miteinander feiern zu können", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Vorfeld der Feier in Schwerin.

