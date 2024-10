Tag der deutschen Einheit 2024: 4.500 Menschen feiern in Marienborn Stand: 03.10.2024 17:45 Uhr Bis zum Mauerfall war Niedersachsen Grenzland. Der Übergang Helmstedt/Marienborn war einer der größten zwischen Ost und West. Am 3. Oktober feierten dort 4.500 Menschen den Tag der Deutschen Einheit.

Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn veranstaltete ein "Fest der Begegnung". Das Fest begann mit einem Bittgottesdienst zum Thema "Aus Wunden werden Wunder". Im Anschluss nutzten die Gäste unter anderem die Angebote, das weitläufige Areal des ehemals größten deutsch-deutschen Grenzübergangs bei Führungen zu erkunden. Auch der ehemalige Kommandantenturm, historische Militärfahrzeuge, eine Fotoausstellung, Filmpräsentationen und ein Zeitzeugengespräch waren Teil des Festprogramms. Am Grenzdenkmal in Hötensleben gab es drei öffentliche Rundgänge unter dem Titel "Grenzbefestigung und Grenzopfer".

Einheitsfeier in Schwerin 2024 mit Kanzler Scholz

In Schwerin findet derweil noch bis zum 4. Oktober die große Einheitsfeier statt. Am Donnerstag sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Festrede, die Geschichte der Deutschen Einheit sei noch nicht zu Ende. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm, das von Konzerten über Lesungen, und Führungen auch Erlebnis- und Informationsstationen für Groß und Klein bietet. "Ich freue mich sehr, im 75. Jahr des Grundgesetzes und 35 Jahre nach dem Fall der Mauer die deutsche Einheit miteinander feiern zu können", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Vorfeld der Feier in Schwerin.

