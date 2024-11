Tag der Kinderrechte: Viele Rathäuser leuchten blau Stand: 20.11.2024 13:27 Uhr Mehrere Städte setzen zum Internationalen Tag der Kinderrechte heute Abend ein Zeichen. Das Braunschweiger Rathaus wird ab 19 Uhr blau angestrahlt. In Göttingen sind es das Alte Rathaus und das Kreishaus.

Heute vor 35 Jahren haben die Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Daran erinnert seitdem der Internationale Tag der Kinderrechte, der immer am 20. November begangen wird. Blau sei die Farbe der UN und daher werden unter dem Motto "TurnTheWorldBlue“weltweit Wahrzeichen angestrahlt, teilt die Stadt Göttingen mit. Die Kinderrechtskonvention fordere unter anderem, dass jedes Kind weltweit gesund und sicher, ohne Gewalt und Diskriminierung aufwachsen kann. Das Recht auf Bildung gehöre ebenso dazu wie das Recht auf Spiel und Freizeit sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Weitere Aktionen am Tag der Kinderrechte

In diesem Jahr gibt es vor dem Alten Rathaus in Göttingen und den Kreishäusern in Göttingen und Osterode zusätzlich Banner, die auf Kinderrechte aufmerksam machen und die Solidarität mit regionalen Netzwerkpartnern ausdrücken. Auch ist eine Social-Media-Kampagne geplant, heißt es von der Stadt Göttingen.

Kinderrechte unter Kindern und Jugendlichen kaum bekannt

Und die Kampagnen scheinen notwendig zu sein. In einer aktuellen Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks gaben nur 24 Prozent der befragten 10-17-Jährigen aus Niedersachsen an, sich mit Kinderrechten ganz gut auszukennen. 60 Prozent der befragten niedersächsischen Kinder und Jugendlichen kennen Kinderrechte nur vom Namen her. Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, Holger Hofmann fordert deshalb, über Kinderrechte in Schulen und Kindertagesstätten aufzuklären.

