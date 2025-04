Stand: 16.04.2025 17:21 Uhr TU Braunschweig: Rund 80 Designer-Stühle aus Mensa verschwunden

Aus einer Mensa der Technischen Universität Braunschweig (TU) sind seit Ende 2024 rund 80 grellgelbe Stühle verschwunden. Das teilte das Studierendenwerk Ost-Niedersachsen am Mittwoch mit. Bei den Stühlen handele es sich um einen Designklassiker aus den 1970er-Jahren, den "Rey-Stuhl". Auf dem Secondhand-Markt bringen die Möbel teils mehrere hundert Euro pro Stück ein. "Dass es sich dabei um begehrte Designobjekte handelt, war uns nicht bewusst", sagte Michael Gruner, Leiter der Hochschulgastronomie. Auch in Oldenburg und Lübeck wurden laut dem Studierendenwerk Ost-Niedersachsen Designer-Stühle aus Mensen gestohlen - ein Zusammenhang werde intern geprüft, heißt es. Die Polizei ermittelt seit Anfang Januar. Ein Verdächtiger sei aber bisher nicht ausfindig gemacht worden, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Das Studierendenwerk Ost-Niedersachsen hofft nun auf Mithilfe und bittet um Hinweise: "80 schwere, grellgelbe Stühle verschwinden nicht spurlos. Vielleicht hat jemand in den vergangenen Monaten etwas beobachtet", sagt Gruner.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig