Stand: 13.06.2024 14:21 Uhr Süchtig nach Sportwetten: Kirchenkreis Göttingen-Münden warnt

Mitarbeitende des evangelischen Kirchenkreises Göttingen-Münden warnen angesichts der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland vor den Gefahren von Sportwetten. Gemeinsam mit anderen niedersächsischen Fachkräften für Suchtprävention beteiligt sich der Kirchenkreis nach eigenen Angaben an einer Informationskampagne. In Göttingen und anderen Städten in Niedersachsen sollen gelbe und rote Karten mit Hinweisen zu Hilfsangeboten und Informationen ausgelegt werden. Kristin Otte, Glücksspielfachkraft im Kirchenkreis Göttingen-Münden betont, dass Sportwetten ein hohes Suchtpotenzial aufweisen. Sie würden vor allem jungen Menschen das Gefühl vermitteln, mit Wissen über Sport dauerhaft zu gewinnen. Ein Gewinn könne aber keineswegs garantiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sucht