Stand: 16.11.2023 07:58 Uhr Suche nach vermisstem Mann in Einbeck geht glimpflich aus

Mit einem größeren Aufgebot haben Helfer in Einbeck (Landkreis Northeim) erfolgreich nach einem vermissten Mann gesucht. Der 76-Jährige war laut Polizei am späten Mittwochnachmittag während eines Krankenhausaufenthalts unbemerkt aus einer Klinik verschwunden. Gegen Mitternacht fanden die Einsatzkräfte den auf medizinische Hilfe angewiesenen Mann in einem angrenzenden Waldstück. Das teilte ein Sprecher der Polizei Northeim am Donnerstagmorgen mit. Der Mann sei wohlbehalten in die Klinik zurückgebracht worden.

