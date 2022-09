Stand: 13.09.2022 13:00 Uhr Streit zweier Familien endet mit neun leicht Verletzten

In einem Northeimer Wohnkomplex ist am Montagabend ein Streit um eine Ruhestörung ausgeartet. Nach Angaben der Polizei waren etwa 20 Angehörige zweier in dem Haus lebender Familien beteiligt. Insgesamt wurden dabei neun Personen leicht verletzt. Ein 19-Jähriger musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten konnten die Lage schließlich beruhigen und die Parteien voneinander trennen.

