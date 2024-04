Stand: 05.04.2024 14:32 Uhr Streit um Geld eskaliert: Mann will Frau in Auto zerren

Ein Mann hat am Donnerstagvormittag in Kreiensen (Landkreis Northeim) laut Polizei eine 25-Jährige geschlagen und getreten - und dann versucht, sie in einen Pkw zu zerren. Opfer und Täter hätten einander gekannt und in dem Streit sei es um Geld gegangen, hieß es von der Polizei. Die Frau habe sich vehement gewehrt und eine unbekannte Zeugin habe ihr geholfen, sich zu befreien. Die Polizei Bad Gandersheim bittet die Helferin und mögliche weitere Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer: (05382) 953 90.

