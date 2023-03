Stand: 09.03.2023 12:11 Uhr Streit im Fitnessstudio eskaliert zur Massenschlägerei

Ein Streit in einem Fitnessstudio in Braunschweig ist am späten Mittwochabend ausgeartet. Laut Polizei eskalierte eine Auseinandersetzung von zunächst zwei Personen. Zeitweise seien etwa 15 Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Einige hätten sich mit Eisenketten und Messern bewaffnet. Ein großes Aufgebot an Polizeikräften habe die Lage zunächst beruhigen können. Später seien dann Familienangehörige eines Beteiligten am Fitnessstudio aufgetaucht. Daraufhin eskalierte die Situation erneut. Nach Polizeiangaben kam es zu tumultartigen Szenen. Der Bruder eines Beteiligten griff dabei auch die Polizeikräfte an. Ein Beteiligter kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei sprach Platzverweise aus und fertigte Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.03.2023 | 15:00 Uhr