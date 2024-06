Stand: 24.06.2024 11:39 Uhr Streifenwagen der Göttinger Polizei mit "ACAB" beschmiert

Ein Unbekannter hat in der Sonntagnacht in Göttingen einen Streifenwagen mit dem Schriftzug "ACAB" beschmiert. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten zunächst wegen einer Ruhestörung zum Friedländer Weg gerufen. Als sie zurück zum Einsatzfahrzeug gingen, berichteten Zeugen davon, einen Unbekannten dabei beobachtet zu haben, wie er das Auto beschmierte. Das Akronym "ACAB" stehe für den Ausspruch "All cops are bastards". Laut Zeugenangaben soll der Unbekannte circa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei Göttingen bittet Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

