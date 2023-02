Stand: 21.02.2023 17:22 Uhr Storchenpaar Fridolin und Mai in Leiferde wieder vereint

Das Storchenpaar in Leiferde (Landkreis Gifhorn) ist wieder vereint: Nach Fridolin ist jetzt auch Mai aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt. Das teilte der Naturschutzbund (NABU) am Dienstag mit. Mai landete demnach am Samstag auf dem Schornstein des NABU-Artenschutzzentrums. Fridolin sei bereits zum 16. Mal in Leiferde zu Gast, sagte Bärbel Rogoschik, Leiterin des Zentrums. Seit fünf Jahren seien die beiden Störche ein Paar. Fridolin habe schon jede Menge Äste zum Nestbau angeschleppt, Mai sei es noch etwas zu stürmisch gewesen und sei vom Nest heruntergeflogen. Inzwischen haben aber beide Tiere mit dem Nestbau begonnen. Nach Mais Ankunft haben sich die Störche laut Rogoschik auch schon wieder gepaart. Wer einen Einblick in Storchenalltag bekommen will, kann den Livestream des NABU verfolgen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.02.2023 | 09:30 Uhr