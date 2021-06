Stand: 10.06.2021 07:40 Uhr Steuerzahlerbund kritisiert Zuschuss für Elterntaxis

Der Bund der Steuerzahler kritisiert, dass sogenannte Elterntaxis im Landkreis Northeim aus öffentlichen Geldern finanziert werden. Es sei genauso sicher, Kinder mit einem Mund-Nasen-Schutz in Bussen fahren zu lassen, sagte ein Sprecher. Die Unterstützung von Elterntaxis löse finanzielle Anreize aus, die zudem mit erheblicher Bürokratie verbunden seien. Der Landkreis Northeim hätte andere Lösungen finden müssen, so der Steuerzahlerbund weiter. Der Landkreis Northeim hatte angekündigt, in bestimmten Fällen einen Zuschuss zu zahlen, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen - aus Gründen des Infektionsschutzes. Man wolle überfüllte Busse vermeiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.06.2021 | 13:30 Uhr