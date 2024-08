Stand: 21.08.2024 14:23 Uhr Starkregen unterspült Lehrschwimmbecken in Hann. Münden

Das Lehrschwimmbecken in der Drei-Flüsse-Realschule in Hann. Münden ist durch die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen unterspült worden. Aus Sicherheitsgründen bleibe das Hallenbad vorerst bis Ende der Woche geschlossen, teilte der Landkreis Göttingen am Mittwoch mit. Schulen und Vereine seien schon informiert worden. Am Donnerstag sollen Fachleute das Schwimmbad untersuchen. Unter anderem werden sie die Statik überprüfen. Danach wird laut Landkreis entschieden, was repariert werden muss und wann das einzige Hallenbad in Hann. Münden wieder geöffnet werden kann.

