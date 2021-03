Stand: 27.03.2021 08:56 Uhr Stahlbranche: IG Metall und Arbeitgeber erzielen Einigung

Bei den Tarifverhandlungen für die rund 70.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie haben IG Metall und Arbeitgeber eine Einigung erzielt: Die Beschäftigten erhalten am 28. Dezember dieses Jahres sowie am 28. Februar 2022 eine wiederkehrende Zahlung von jeweils 250 Euro. Das teilten Gewerkschaft und Arbeitgeber am Sonnabend nach der Verhandlungsrunde in Düsseldorf mit. Ab dem 28. Februar 2023 sollen die Stahlkocher dann 600 Euro zusätzlich im Jahr erhalten. Außerdem haben die Parteien eine Corona-Beihilfe von 500 Euro beschlossen, die schon Ende Juni ausgezahlt werden soll. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit von 15 Monaten, heißt es weiter. Die IG Metall hatte für die Stahlkocher von Unternehmen wie Thyssenkrupp und Salzgitter eine Erhöhung um vier Prozent gefordert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.03.2021 | 10:00 Uhr