Stand: 19.03.2024 21:30 Uhr Stadtwald in Goslar wird mittels Drohne aufgeforstet

Der Stadtwald in Goslar soll nach Schäden durch den Borkenkäfer mit Hilfe einer Drohne wieder aufgeforstet werden. Die Saat von Birke, Eberesche oder Schwarzkiefer wird dazu in Pellets gepresst und von einer Drohne punktgenau abgeworfen. Das sagte der Betriebsleiter der Stadtforst, Marcel Möller, dem NDR Niedersachsen. Die Saat werde aktuell auf einer Versuchsfläche getestet. Die Stadtforst Goslar sei die größte in Niedersachsen und habe die wohl steilsten Hänge und größten Schadflächen, erklärte Möller. Eine Aussaat per Hand sei hier kaum möglich. Pro Drohnenflug können bis zu elf Kilogramm Saat ausgebracht werden.

