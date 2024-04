Stand: 04.04.2024 08:49 Uhr Stadthalle in Goslar: Denkmalschützer wettern gegen Neubau

Vor dem Bürgerentscheid zum Bau einer Veranstaltungshalle in Goslar hat sich die Welterbe-Denkmalschutz-Organisation "World Heritage Watch" dagegen positioniert. Der moderne Entwurf sei stadtplanerisch und architektonisch "eine Attacke auf das Welterbe", so der Vorsitzende Stephan Dömpke am Mittwoch. Es sei eine Architektur gefragt, die sich in das historische Weltkulturerbe der Altstadt einfüge. Die Menschen in Goslar sollten deshalb bei der Abstimmung am Sonntag gegen eine finanzielle Beteiligung der Stadt votieren. Die Stadt will mit einem Investor im geplanten Kaiserpfalzquartier eine neue Stadthalle bauen. Die Initiatoren des Bürgerentscheids haben vor allem finanzielle Vorbehalte. Sie meinen, dass die Steuergelder besser für den Straßenbau oder Kindergärten eingesetzt wäre.

