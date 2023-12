Stand: 12.12.2023 08:13 Uhr Goslar: Bürgerbegehren über Finanzierung der Stadthalle kommt

In Goslar werden die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger bald entscheiden, ob sich die Stadt finanziell am Bau der neuen Stadthalle beteiligen soll. Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens hatten Erfolg. Sie haben in den vergangenen sechs Monaten nach eigenen Angaben mehr als 4.800 Unterschriften gesammelt. Die Listen sind jetzt der Stadt übergeben worden. Wenn mindestens 4.100 Unterschriften gültig sind, muss der Bürgerentscheid in den kommenden drei Monaten durchgeführt werden. Die Stadthalle soll im geplanten Kaiserpfalzquartier in Goslar entstehen. Die Stadt plant Ausgaben in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen nicht, dass sich die Stadt weiter verschuldet.

