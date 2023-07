Stand: 26.07.2023 17:04 Uhr Staatsschutz ermittelt: Luft aus Reifen von SUV abgelassen

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte im Göttinger Ostviertel Luft aus vier SUV-Reifen abgelassen. Das sei der zweite Vorfall seit Anfang Juli, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen. Die Verursacher haben an den Scheibenwischern Zettel hinterlassen mit den Worten "Zum Schutz des Klimas ist dieses Fahrzeug vorübergehend außer Betrieb gesetzt. Überprüfen Sie bitte Ihre Reifen". Die Ermittler vermuten, dass die Luft vorsätzlich abgelassen wurde. Sie gehen von einer politischen Tat von Klimaaktivisten aus. Deshalb ermittelt der Staatsschutz.

