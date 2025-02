Stand: 04.02.2025 13:56 Uhr Staatsschutz ermittelt: Banner an KZ-Gedenkstätte Moringen zerstört

In Moringen (Landkreis Northeim) ermittelt der Staatsschutz, nachdem Unbekannte ein Banner an der KZ-Gedenkstätte zerstört haben. Das Bündnis "Moringen bleibt wach", in dem Stadt und Gedenkstätte aktiv sind, hatte damit für einen fairen Wahlkampf geworben. "Wir sind erschüttert, aber leider nicht überrascht, weil in Moringen zuletzt schon mehrere Wahlplakate angegriffen wurden", sagte Gedenkstättenleiter Stefan Wilbricht. Ihm zufolge habe das Banner nach Hakenkreuzschmierereien in der vergangenen Woche bereits gereinigt werden müssen. Vermutlich am Wochenende wurde es nach Angaben der Polizei dann zerschnitten und zerstört. Laut Polizei ermittelt der Staatschutz. Zeuginnen und Zeugen können sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (05551) 91 48 0 melden.

