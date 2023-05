Stand: 17.05.2023 08:10 Uhr St. Andreasberg: Grünes Licht für Hängebrücke

Der Harz soll um eine Tourismus-Attraktion reicher werden: eine Hängebrücke am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg (Landkreis Goslar). Grünes Licht bekam das Projekt jetzt vom Kreistag des Landkreises Goslar. Der stimmte mit 38 zu sieben Stimmen dafür, die notwendigen Vorgaben für das dortige Landschaftsschutzgebiet zu ändern. Mit diesem Schritt wurde eine wichtige Voraussetzung für den Bau einer Hängebrücke erfüllt. Gegen die Entscheidung war die Fraktion Bürgerliste/WGL. Sie befürchtet, dass mit der neuen Hängebrücke auch der Anreiseverkehr zunehmen werde. Angesichts des Klimawandels und zunehmend schneearmer Winter setzten Investoren im Harz zunehmend auf Ganzjahresattraktionen. In Torfhaus soll unter anderem im Sommer der Harzturm eröffnen. Das ist ein aus Holz gezimmerter 65 Meter hoher Turm mit einer frei stehenden Aussichtsplattform und einer 110 Meter langen Erlebnisrutsche. In Bad Harzburg soll ein 8D-Kino entstehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.05.2023 | 06:30 Uhr