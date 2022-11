Stand: 29.11.2022 15:33 Uhr Spatenstich für neuen Windpark bei Einbeck

In den kommenden Monaten sollen westlich von Einbeck zwischen Holtensen und Hullersen (Landkreis Northeim) neun Windenergieanlagen gebaut werden. Am Mittwoch findet der symbolische erste Spatenstich statt, mit dem der Bau beginnt. Mit einer Nabenhöhe von 161 Metern und einer Leistung von 5,5, Megawatt würde der Windpark ausreichen, um 20.000 Haushalte mit je vier Personen mit Strom zu versorgen, teilte die Stadt Einbeck mit. Zum Vergleich: Einbeck hat rund 30.000 Einwohner. In der zehn Jahre dauernden Planungszeit gab es Einsprüche einer Bürgerinitiative gegen den Bau des Windparks. Die vorgeschriebene Nachtbeleuchtung der Anlagen wurde auf ein Minimum reduziert und Ausgleichsflächen geschaffen, um Naturschutz und Stromerzeugung in Einklang zu bringen.

