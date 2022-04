Stand: 06.04.2022 11:45 Uhr Sparkasse schließt sieben Filialen im Landkreis Northeim

Die Sparkasse schließt im Landkreis Northeim sieben Filialen. Dabei handelt es sich um die Außenstellen in Düderode, Kalefeld, Sebexen, Höckelheim, Sudheim, Lindau und Volpriehausen, bestätigte ein Sprecher der Kreissparkasse Northeim NDR Niedersachsen. Es sind mit Ausnahme von Kalefeld Orte, in denen weniger als 2.000 Menschen wohnen. Die Filialen werden in die Geschäftsstellen in Echte, Uslar und Northeim überführt. Die kleinen Filialen seien wirtschaftlich nicht mehr zu betreiben, heißt es von der Kreissparkasse Northeim - immer mehr Kunden würden die Onlineangebote nutzen.

