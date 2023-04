Stand: 05.04.2023 07:43 Uhr Spargel: Die Saison in der Region Braunschweig ist gestartet

Auf einigen Feldern bei Braunschweig und in den Kreisen Peine und Gifhorn ist der erste Spargel unter Folie erntereif. Die Sonne habe die Stangen unter den Folien gut wachsen lassen, so der Geschäftsführer des Eickenhofer Spargelreichs im Landkreis Gifhorn, Paul Schofer. Rund 25 Erntehelfer aus Polen stechen seit gestern auf einem Feld bei Bechtsbüttel (Landkreis Gifhorn) den Spargel. Schofer erwartet eine gute Ernte. Die Preise liegen nur wenig über denen im Vorjahr. Auch in Braunschweig und im Landkreis Peine hat die Spargelsaison angefangen. In Südniedersachsen beginnt die Ernte erst nach Ostern. Aus Göttingen heißt es, dass noch Sonne und Wärme fehlen würden.

