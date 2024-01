Skifahren und Rodeln im Harz: Diese Pisten und Lifte sind geöffnet Stand: 18.01.2024 14:28 Uhr Der Winter ist in den Harz zurückgekehrt. Auch wenn es nicht ganz so viel geschneit hat, wie Meteorologen vorhergesagt hatten, liegt das Mittelgebirge unter einer weißen Schneedecke. Gute Bedingungen für Wintersport.

Die Schneehöhen im Harz liegen am Donnerstag in den bekannten Wintersportgebieten zwischen 10 und 30 Zentimetern. Zwar sind noch nicht alle Skigebiete, Loipen und Rodelbahnen geöffnet, aber doch bereits einige. Und die Wetteraussichten deuten darauf hin, dass die Winterlandschaft auch am Wochenende Bestand haben wird. Die Temperaturen kratzen höchstens mal an der Null-Grad-Marke, sonst bleibt es frostig.

Hier ist Wintersport im Westharz möglich:

Hahnenklee: Am Bocksberg öffnet ab Samstag der Sessellift für Snowboarder und Skifahrer, die Kabinenbahn fährt bereits. Familienabfahrt, Böckchen, Winterrodelbahn und Übungshang sind dann geöffnet.

Am Bocksberg öffnet ab Samstag der Sessellift für Snowboarder und Skifahrer, die Kabinenbahn fährt bereits. Familienabfahrt, Böckchen, Winterrodelbahn und Übungshang sind dann geöffnet. Torfhaus: Rodelhang und Rodellift sind bereits geöffnet, der Skilift "Am Rinderkopf" noch nicht.

Rodelhang und Rodellift sind bereits geöffnet, der Skilift "Am Rinderkopf" noch nicht. Schulenberg: Der Racepark plant, beide Lifte am Samstag in Betrieb zu nehmen.

Der Racepark plant, beide Lifte am Samstag in Betrieb zu nehmen. Sankt Andreasberg: Der Matthias-Schmidt-Berg hat Donnerstag und Freitag von 17 bis 21 Uhr zum Flutlicht-Skifahren geöffnet, ab Samstag dann von 9 bis 16 Uhr.

Der Matthias-Schmidt-Berg hat Donnerstag und Freitag von 17 bis 21 Uhr zum Flutlicht-Skifahren geöffnet, ab Samstag dann von 9 bis 16 Uhr. Sankt Andreasberg: Am Sonnenberg öffnet am Samstag der Ponylift und der Große Sonnenhang für Ski und Snowboard.

Am Sonnenberg öffnet am Samstag der Ponylift und der Große Sonnenhang für Ski und Snowboard. Braunlage: Am Wurmberg läuft der Skibetrieb am Hexenritt mit Schlepplift und Rodelbereich bereits und ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Wurmbergseilbahn ist vorübergehend nicht in Betrieb. Ab Samstag werden weitere Pisten und Lifte in Betrieb genommen.

Am Wurmberg läuft der Skibetrieb am Hexenritt mit Schlepplift und Rodelbereich bereits und ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Wurmbergseilbahn ist vorübergehend nicht in Betrieb. Ab Samstag werden weitere Pisten und Lifte in Betrieb genommen. Hohegeiß: Der Rodel- und der Skilift "Am Brande" öffnet ab Samstag von 10 bis 21 Uhr, zwischen 19 und 21 Uhr mit Flutlicht.

Schneefall führt zu Unfällen in Süd-Niedersachsen

Einen Überblick über sämtliche Wintersport-Orte, Pisten, Loipen und Rodelstrecken bietet die Internetseite www.wintersport.harzinfo.de. Ob die Straßen rund um die Pisten frei oder verstopft sind, erfahren Sie in den Verkehrs-Meldungen. Aufgrund von Schneefall und Glätte hatte es am Mittwoch und Donnerstagmorgen einige Unfälle gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.01.2024 | 09:30 Uhr