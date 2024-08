Stand: 16.08.2024 07:57 Uhr Wegen Böller-Streit zugestochen? 15-Jähriger vor Gericht

Ein 15-Jähriger steht von Freitag an als Angeklagter vor dem Landgericht Braunschweig. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll an Silvester in Salzgitter-Lebenstedt einen Mann erst geschlagen und dann mit einem Messer auf das Opfer eingestochen habe. Der Geschädigte wurde lebensgefährlich verletzt, konnte aber fliehen. Er soll den 15-Jährigen und einen Mittäter zuvor gebeten haben, keine Böller mehr auf Autos zu werfen und Müll wegzuräumen. Weil der Angeklagte minderjährig ist, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

