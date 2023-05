Stand: 12.05.2023 17:16 Uhr Sieben Leichtverletzte nach Attacke mit Pfefferspray

Ein Mann hat in einem Wolfsburger Supermarkt einen anderen Mann mit Pfefferspray attackiert und dabei insgesamt sieben Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Grund für den Angriff nach bisherigen Erkenntnissen ein Streit zwischen dem 45 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer und einem 33 Jahre alten Mann gewesen. Sechs weitere Menschen, die in der Nähe standen, seien ebenfalls verletzt worden. Da sich der 33-Jährige gegenüber den Polizisten aggressiv verhalten habe, sei auch er in Gewahrsam genommen worden. Gegen den 45-Jährigen wurde den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

