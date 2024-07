Stand: 25.07.2024 07:21 Uhr Sexueller Übergriff auf Studentin: Ex-Dozent verurteilt

Das Urteil gegen einen ehemaligen Dozenten der Universität Göttingen ist nun rechtskräftig. Für einen sexuellen Übergriff auf eine Studentin wurde er laut Oberlandesgericht Braunschweig zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Zuvor hatte der Mann gegen die Urteile des Amtsgerichts und des Landgerichts Göttingen Revision eingelegt. Der Biologe war im Jahr 2018 mit einer damaligen Studentin in einen Wald in der Nähe des Uni-Campus gegangen. Laut Gericht sollten dort im Rahmen eines Experiments ausgelegte Fleischproben untersucht werden. Der Verurteilte masturbierte auf eine solche Fleischprobe und berührte die Studentin dabei an Gesäß, Rücken und Brust. Den Angaben des Gerichts zufolge berief er sich im Strafverfahren darauf, ein wissenschaftliches Interesse verfolgt zu haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min