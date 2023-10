Stand: 11.10.2023 15:15 Uhr Urteil: Göttinger Uni-Professor bekommt weniger Geld

Ein Professor der Georg-August-Universität in Göttingen bekommt wegen schwerwiegender Dienstvergehen künftig weniger Geld. Fünf Jahre lang soll er monatlich etwa 2.000 Euro weniger erhalten, seine monatlichen Bezüge verringern sich von 6.912,71 auf 4.896,87 Euro. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen am Mittwoch nach einem Urteil in einem Disziplinarverfahren mitgeteilt. Der 60-Jährige habe sich in neun Fällen pflichtwidrig verhalten, darunter waren sechs Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Die Universität hatte dem Akademiker insgesamt 44 Dienstvergehen vorgehalten. Seine unbefristete Stelle an der Universität muss der Professor hingegen nicht räumen, da das Vertrauensverhältnis mit dem Arbeitgeber noch nicht komplett zerstört sei, so das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

