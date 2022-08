Stand: 25.08.2022 12:43 Uhr Senior fährt mit Auto in Dorfbäckerei: ein Verletzter

In Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) ist ein 86-Jähriger mit seinem Wagen in eine Bäckerei gefahren. Ein Kunde wurde bei dem Unfall im Ortsteil Weddel verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Vermutliche habe der Fahrer Gas und Bremse verwechselt. Der Wagen krachte durch das Schaufenster und kam erst am Verkaufstresen zum Stehen. Der Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Vor zwei Jahren fuhr schon einmal ein Auto in dieselbe Bäckerei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.08.2022 | 13:30 Uhr