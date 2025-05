Seit Karfreitag: 27-Jährige aus Wolfsburg weiter vermisst Stand: 08.05.2025 13:00 Uhr Noch immer wird Mariia N. aus Wolfsburg vermisst. Die 27 Jahre alte Frau verschwand vor mehr als zwei Wochen. Seit Karfreitag fehlt laut Polizei von ihr jede Spur.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 27-Jährige sich in einem Ausnahmezustand befindet und dringend auf Hilfe angewiesen ist, so eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die junge Frau ist den Angaben zufolge etwa 1,55 Meter groß und schlank. Sie hat hellbraune Haare. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Jacke bekleidet und trug einen dunkelblauen Rucksack bei sich.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Laut der Wolfsburger Polizei gab es zunächst Hinweise, dass sich die 27-Jährige im Landkreis Wolfenbüttel aufhalten könnte. Diese Möglichkeit bestehe weiter, so die Sprecherin, allerdings gebe es keine konkreteren Informationen. Die Polizei bittet weiter um Hinweise: Sie werden unter den Telefonnummern (05331) 93 30 und (05361) 464 60 entgegengenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg