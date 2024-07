Stand: 05.07.2024 20:05 Uhr Segelflieger mit Motorschaden: Notlandung auf Feld bei Bentierode

Glück im Unglück hatten zwei Insassen eines motorisierten Segelflugzeugs in Südniedersachsen, wie die Polizei Bad Gandersheim am Freitagabend mitteilte. Der Segelflieger flog gegen 15 Uhr über Einbeck in Richtung Bad Gandersheim, als der Motor aussetzte. Der Pilot steuerte den Segelflieger sehr tief an der Ortschaft Bentierode vorbei und landete laut Polizei nördlich davon auf einem freien Feld. Zeugen hatten den Tiefflug über den Baumwipfeln eines nahen Waldstücks beobachtet, eine Notlandung vermutet und die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen auf dem Feld auf die beiden Insassen, die bei der improvisierten Landung unverletzt geblieben waren. Neben dem Motorschaden stellte der Pilot einen Schaden am Fahrwerk des Segelfliegers fest. Wie es zu dem Motorschaden kam, ist unklar.

