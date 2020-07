Stand: 31.07.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schwülper: Katzen und Igel offenbar vergiftet

In Schwülper (Landkreis Gifhorn) sind in den vergangenen Tagen mehrere Katzen und Igel möglicherweise vergiftet worden. Die Polizei vermutet, dass im Ortsteil Groß Schwülper Giftköder ausgelegt wurden. Insgesamt sollen drei Katzen betroffen sein, die Symptome gezeigt, aber überlebt hätten. Zwei Igel seien gestorben. Die Polizei in Meine bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05304) 91 230.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.07.2020 | 13:30 Uhr