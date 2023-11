Stand: 24.11.2023 14:15 Uhr Schwer verletzter Mann in Helmstedt gefunden - Zeugen gesucht

Zwei Zeugen haben in Helmstedt einen schwer verletzten, 67 Jahre alten Mann gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lag der Mann in der Nacht zu Samstag im Einmündungsbereich Goethestraße Ecke Am Ludgerihof und der Einmündung zum Roten Torweg. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Mann am Samstag kurz nach Mitternacht aus der Innenstadt kommend an der Goethestraße unterwegs. Was danach passierte und wie es zu den Verletzungen kam, ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die am 18. November in der Zeit von 0.20 Uhr und 0.40 Uhr in dem Bereich unterwegs waren oder dort vorbeigefahren sind, sich unter der Telefonnummer (05351) 52 10 zu melden.

