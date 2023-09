Schweine auf der A2 - Tiertransporter verunglückt bei Braunschweig Stand: 06.09.2023 06:12 Uhr Auf der A2 bei Braunschweig ist am Dienstag ein Schweinetransporter auf einen Lkw aufgefahren. Mehrere Tiere gelangten in der Folge auf die Autobahn. Diese war über mehrere Stunden gesperrt.

Der Tiertransporter war am frühen Nachmittag nahe des Rastplatzes Zweidorfer Holz (Landkreis Peine) auf den Lkw aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des Transporters wurde demnach eingeklemmt und verletzt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Auch ein Beifahrer wurde verletzt.

Nach Unfall auf A2: Jäger tötet entkommene Schweine

Der Tiertransporter wurde durch den Aufprall im vorderen Bereich seitlich aufgerissen. Mehrere Schweine wurden verletzt, mindestens drei konnten den Angaben zufolge entkommen. Zwei wurden von einem von der Polizei beauftragten Jäger geschossen. Weitere verletzte Tiere mussten notgeschlachtet werden. Um die Schweine im Transporter kümmerte sich die Feuerwehr: Einsatzkräfte kühlten diesen angesichts der hohen Temperaturen mit Wasser. Wie viele Schweine insgesamt in dem Lkw transportiert wurden, war zunächst unklar.

Autobahn zeitweise in beide Richtungen gesperrt

Weil die Polizei befürchtete, dass diese auch auf die Gegenfahrbahn der Autobahn gelangen könnten, wurde auch die Strecke in Fahrtrichtung Helmstedt zwischenzeitlich gesperrt. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in den Abend. Am späten Abend wurde auch die Sperrung der Strecke in Richtung Hannover komplett aufgehoben.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.09.2023 | 06:00 Uhr