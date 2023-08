Stand: 11.08.2023 19:10 Uhr Schuss auf Nachbarin? Mann zieht nach Streit Schreckschusswaffe

Mit einer Schreckschusswaffe soll ein 30 Jahre alter Mann in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) nach einem Streit in Richtung einer 28-jährigen Nachbarin geschossen haben. Durch den Schuss vor einem Mietshaus im Ortsteil Gimte habe es einen lauten Knall gegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 32 Jahre alte Bewohnerin des Hauses wurde den Angaben zufolge dadurch leicht verletzt. Die 28-Jährige erlitt einen Schock. Beide kamen in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den 30-Jährigen fest. Nach Angaben der Beamten war es vor dem Schuss am Freitagmittag zu einem Streit zwischen dem 30-Jährigen, der 28-Jährigen und weiteren Zeugen gekommen. Zuvor hatte es demnach eine Sachbeschädigung im Gemeinschaftskeller des Mietshauses gegeben. Ob alle Beteiligten auch dort wohnten, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht sagen. Gegen den Festgenommenen läuft ein Ermittlungsverfahren.

