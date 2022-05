Stand: 30.05.2022 14:57 Uhr Schulenberg: Diebe stehlen acht Lastwagenladungen Holz

Holzdiebe haben circa 200 Festmeter Fichtenholz aus einem Waldstück bei Schulenberg (Landkreis Goslar) entwendet. Der Wert des Holz wird laut Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Täter sollen die fünf Meter langen Stämme zwischen dem 25. und 30. Mai aus dem Wald gestohlen haben. Das geklaute Material entspräche dem Volumen von acht Lastwagenladungen, so die Ermittler. Beim Verladen verschmutzten die Diebe außerdem einen Waldweg mit einer Öllache. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nähe der Landstraße 517 an der Okertalsperre verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05323) 94 11 00 entgegengenommen.

