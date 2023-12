Stand: 23.12.2023 12:06 Uhr Schon vor Silvester: Böller verletzt 13-Jährige am Kopf

An einer Bushaltestelle in Salzgitter hat eine unbekannte Person am Freitagmittag einen Silvesterböller gezündet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, warteten nach Schulschluss zahlreiche Schülerinnen und Schüler an der Haltestelle. Eine 13-Jährige wurde durch die Explosion am Kopf verletzt. Rettungssanitäter versorgten das Mädchen. Die Polizei wertet das Zünden des Feuerwerkskörpers als gefährliche Körperverletzung.

