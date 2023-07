Stand: 13.07.2023 19:35 Uhr Schokoladenhersteller öffnet große Ladestation für E-Autos

Der Schokoladenproduzent Rausch in Peine nimmt am Freitag an seinem Firmensitz nahe der A2 eine große Aufladestation für E-Autos in Betrieb. Mit 40 Ladepunkten von Autobauer Tesla und zwölf des Stromanbieters EnBW soll es Norddeutschlands größte Station werden, sagte ein Sprecher von Rausch. Ab dem Morgen können Elektrofahrzeuge dort aufgeladen werden. Damit will man auch das Geschäft des neuen Schokoladenhauses ankurbeln, das mit einem Café, einem Museum und dem Werksverkauf geöffnet wird.

