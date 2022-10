Stand: 24.10.2022 12:16 Uhr Schöppenstedt: Unbekannte setzen Toilettenhaus in Brand

Am Sonntagabend haben bislang unbekannte Täter in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) ein mobiles Toilettenhäuschen in Brand gesetzt. Laut Polizeiangaben wurde das Toilettenhaus, das in der Straße "An der Plantage" in Schöppenstedt aufgestellt war, durch den Brand vollständig zerstört. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen oder Hinweisen. Wer Informationen zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Schöppenstedt unter der Telefonnummer (05332) 94 65 40 zu wenden.

