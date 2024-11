Stand: 08.11.2024 15:29 Uhr Schockanruf in Salzgitter: Betrüger stehlen fünfstelligen Betrag

Am Donnerstag ist ein Mann in Salzgitter einem Schockanruf zum Opfer gefallen. Ein Anrufer täuschte vor, die Tochter des Mannes sei in einen tödlichen Unfall verwickelt. Nur eine hohe Kaution könne ihre Haft verhindern. Das berichtet die Polizei. Der Mann übergab an der Haustür eine fünfstellige Summe an einen vermeintlichen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, bei der Täter mit emotionalem Druck arbeiten. In solchen Fällen solle man sofort auflegen, Bargeld niemals an Fremde übergeben und bei Verdacht die Polizei informieren. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (05341) 18 97 0.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.11.2024 | 13:30 Uhr