Stand: 27.05.2023 14:52 Uhr Schockanruf: Paar händigt Goldbarren im Wert von 186.000 Euro aus

In Sankt Andreasberg in Braunlage (Landkreis Goslar) ist ein älteres Ehepaar nach einem Schockanruf um Goldbarren im Wert von circa 186.000 Euro gebracht worden. Die Betrüger erzählten dem Paar von einem angeblichen schweren Verkehrsunfall mit einer getöteten Person, den die Tochter des Ehepaars verursacht habe. Nur eine hohe Kaution könne diese vor dem Gefängnis bewahren. Das Ehepaar fiel auf den Fake-Anruf herein und übergab einem angeblichen Kurier vom Amtsgericht Göttingen die Goldbarren als Kaution. Die Tochter berichtete später ihren Eltern, dass sie keinen Unfall verursacht habe. Die Polizei empfiehlt, sich bei solchen Anrufen nicht unter Druck setzen zu lassen und auf einer Unterbrechung des Telefonats zu bestehen, um mit den Angehörigen Rücksprache halten zu können. Außerdem sollten die Empfängerinnen und Empfänger solcher Anrufe schnellstmöglich die Polizei kontaktieren, hieß es.

