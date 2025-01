Schnee auf den Straßen sorgt für Unfälle und Verkehrsprobleme Stand: 09.01.2025 17:26 Uhr Meteorologen warnen bis zum Wochenende vor Schnee und Glätte. In Niedersachsen sind heute bereits mehrere Zentimeter Schnee gefallen. In Hannover wurde laut Üstra der Busverkehr von Regiobus komplett eingestellt.

Bis Betriebsschluss (Freitag, 3 Uhr) verkehren keine Buslinien mehr, wie die Üstra Verkehrsbetriebe über den Kurznachrichtendienst X mitteilten. Zuvor war es in der Region Hannover aufgrund der Wetterlage zu Verspätungen und Ausfällen gekommen. Buslinien im Stadtverkehr der Üstra verkehren demnach mit teils erheblichen Verspätungen und vereinzelten Ausfällen. Auch bei der Stadtbahn sei mit vereinzelten Verspätungen zu rechnen, so die Üstra. In Hildesheim wird der gesamte Busverkehr ebenfalls eingestellt. "Der Stadtverkehr Hildesheim wird nach den Straßenverhältnissen entscheiden, ob der Busverkehr vielleicht ab 20 Uhr wieder starten kann", heißt es vonseiten des städtischen Betreibers SVHI.

Wetterdienst warnt vor Glätte durch Schneeschauer

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin von Göttingen über Braunschweig und Wolfsburg bis nach Wittingen (Landkreis Gifhorn) und weiter über Celle und Hannover bis nach Stadthagen (Landkreis Schaumburg) vor Schneefall und glatten Straßen. Gebietsweise können laut DWD fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee fallen, in Staulagen, also Gebieten mit häufigem Windstau, können es auch bis zu 20 Zentimeter werden.

Wegen Schnee: Unfälle in Niedersachsen

Auf den Straßen in Niedersachsen hielten sich die Probleme durch den Schnee bis zum Nachmittag in Grenzen. Im Bereich Northeim habe es am Vormittag fünf Unfälle gegeben, so ein Polizeisprecher. Das seien aber alles keine großen Einsätze gewesen. Autos seien in Gräben oder gegen Leitplanken gerutscht. Im Harz ist die Zahl der Unfälle ebenfalls überschaubar. Neun Mal habe es Blechschäden gegeben, teilte die Polizei Goslar mit. Im Oberharz gibt es demnach eine festgefahrene Schneedecke, die aber mit Winterreifen gut befahrbar ist. Auch auf der A7 zwischen Northeim Nord und Echte sowie in der Gegenrichtung zwischen Seesen und Echte gab es Polizeiangaben zufolge Unfälle.

Winterdienst in Hannover ist einsatzbereit

Wegen des Wintereinbruchs rät die Polizei, das eigene Fahrzeug vor Fahrtantritt gut zu checken - nicht mit Sommerreifen loszufahren und auch die Winterreifen auf die vorgeschriebene Profiltiefe zu überprüfen. Die Winterdienste haben sich derweil auf den Schnee vorbereitet: In Hannover sind beispielsweise 260 Mitarbeitende im Einsatz, die bei Bedarf in rund 100 Streu- und Räumfahrzeugen unterwegs sein können.

Weitere Informationen Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

Laufen am Wurmberg bald die Skilifte?

Im Solling in den Landkreisen Holzminden und Northeim liegen bereits mehr als zehn Zentimeter Schnee, wie der dortige Tourismusverband mitteilte. Das reiche für eine Rodelpartie, so eine Wirtin in Silberborn. Und auch im Harz ist das Schlittenfahren möglich. Langlaufloipen sind nach Informationen des Harzer Tourismusverbandes aber noch nicht gespurt. Auch Skilifte laufen am Wurmberg noch nicht. Ob sich das bis zum Wochenende ändert, ist unklar. Meteorologin Stefanie Scharping von der Wetterwelt ist zuversichtlich: Die Temperaturen blieben im niedrigen Bereich, im Bergland gebe es Dauerfrost. "Dementsprechend können wir dann Skifahren." Erst am vergangenen Wochenende hatte es im Harz geschneit. Der Schnee taute aber schnell wieder ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2025 | 12:00 Uhr