Stand: 16.01.2024 22:23 Uhr Scheunenbrand in Northeim: Rund 150.000 Euro Schaden

Im Northeimer Ortsteil Stöckheim ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 150.000 Euro. Ein Anwohner war den Angaben zufolge auf austretenden Rauch an einem geparkten Auto aufmerksam geworden. Als die Feuerwehr um kurz vor 5 Uhr anrückte, hatte das Feuer bereits auf die benachbarte Scheune übergegriffen. Laut Polizei waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz und konnten den Brand schließlich löschen. Die Scheune ist jedoch einsturzgefährdet. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an, Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es laut Polizei aber nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min