Stand: 24.09.2023 13:31 Uhr Schaf greift Spaziergänger an und rammt Polizeiauto

Ein unerfreuliches Treffen mit einem Schaf hat ein älteres Paar am Samstag in Schladen-Werla (Landkreis Wolfenbüttel) erlebt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren die beiden 70-Jährigen auf einem Feldweg spazieren, als das ausgebüxte Tier sie angriff. Der Mann wurde dabei von dem Schaf gerammt und leicht verletzt. Das Paar alarmierte die Polizei, die die beiden in einem Streifenwagen in Sicherheit brachte. Das beruhigte das aggressive Schaf jedoch nicht: Es habe auch den Streifenwagen gerammt und eine Delle hinterlassen, erklärte der Sprecher. Um welche Art von Schaf es sich handelte und warum es so aggressiv war, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Beamten hätten aber den Halter ermitteln können. Dieser habe sich des Tieres angenommen. Es war zum ersten Mal auffällig geworden.

