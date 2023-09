Stand: 25.09.2023 17:58 Uhr Schaf rammt Senioren um und verbeult Polizeiauto

Ein unerfreuliches Treffen mit einem Schaf hat ein älteres Paar am Samstag in Schladen-Werla (Landkreis Wolfenbüttel) erlebt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren die beiden 70-Jährigen auf einem Feldweg spazieren, als das ausgebüxte Tier sie angriff. Zuerst sei es zahm gewesen und habe sich streicheln lassen, berichtete einer der Angegriffenen, Dieter Schäfer, dem NDR Niedersachsen. Dann aber wurde es aggressiv, nahm Anlauf, und rannte seine Partnerin und ihn um. Sie seien total perplex gewesen und hätten sich nicht gerührt, um das Tier nicht weiter zu reizen. Das Schaf aber blieb stehen. Also riefen die beiden die Feuerwehr, wie Schäfer weiter sagte. Die sagte aber sinngemäß: Wir sind nur für Brände zuständig. Die dann alarmierte Polizei kam nach 20 Minuten. Schäfer und seine Lebensgefährtin brachten sich im Polizeiauto in Sicherheit. Das Schaf aber sei auch auf das Auto losgegangen. Laut Polizei hinterließ es eine Delle im Wagen. Schäfer erlitt eigenen Angaben zufolge schwere Blutergüsse und wurde in der Notaufnahme behandelt. Er prüfe nun rechtliche Schritte gegen die Besitzerin des Schafes.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere