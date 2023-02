Stand: 23.02.2023 14:22 Uhr Sanierung der Göttinger Stadthalle wird teurer als geplant

Die Kosten für die Sanierung der Stadthalle in Göttingen steigen weiter. Als 2018 mit die Bauarbeiten begonnen worden war, waren die Verantwortlichen von mit Kosten in Höhe von rund 19,5 Millionen Euro ausgegangen. Später wurden daraus erst 34,6 Millionen, dann 41,5 Millionen Euro. Nun kommen weitere zwei Millionen Euro dazu: Aktuell rechnet die Göttinger Stadtverwaltung nach eigenen Angaben mit Kosten in Höhe von 43,5 Millionen Euro. Grund sei Preisentwicklung im Baugewerbe, sagte Stadtbaurat Frithjof Look. Die sei im vergangenen Jahr noch weiter angestiegen. Allerdings sei das kein Göttinger Phänomen, im bundesweiten Vergleich lägen die Kosten sogar unter der allgemeinen Steigerungsrate, so Look. An dem geplanten Termin für die Wiedereröffnung im Januar 2024 hält die Stadt fest. Bereits im Herbst solle es ein sogenanntes Soft Opening geben, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.02.2023 | 11:24 Uhr