Salzgitters Sonderweg: OB fordert Wechselbetrieb für alle

Die Schulen in Salzgitter bleiben bis zu den Weihnachtsferien im sogenannten Szenario B, dem Wechselbetrieb. Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) hatte das Konzept Mitte November für 14 Tage angeordnet und hat es nun verlängert. Klingebiel, auch Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages, forderte zudem in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) wegen des hohen Infektionsrisikos in der Corona-Pandemie den flächendeckenden Wechselbetrieb in Niedersachsens Schulen. "Ich halte die stereotypen Aussagen unseres Kultusministers Grant Hendrik Tonne über angeblich Pandemie-feste Schulen für Durchhalteparolen, die mehr vom Wunsch als von der Realität geleitet werden", sagte OB Klingebiel.

30.11.2020