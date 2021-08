Salzgitter: Inzidenz weiter über 50 - Stadt informiert heute Stand: 03.08.2021 07:27 Uhr Am Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Salzgitter zwar auf 60 gesunken, liegt aber den dritten Tag in Folge bei über 50. OB Frank Klingebiel (CDU) will heute erklären, wie es weitergeht.

Auch am Sonntag und am Montag lag die Inzidenz mit je 68 über der Marke von 50. Von da an gilt die nächsthöhere Stufe, ab der laut Verordnung des Landes Niedersachsen weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen notwendig werden - eigentlich. Denn das Land stellt den Kommunen in der kürzlich aktualisierten Corona-Verordnung die Formulierung der Maßnahmen relativ frei - etwa dann, wenn das Infektionsgeschehen eingrenzbar ist. Das Konzept sei es, zielgenau vorzugehen und die Infektionsherde auszumachen, sagte Claudia Schröder, die stellvertretende Krisenstabsleiterin, in der vergangenen Woche. "Damit sollen die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden."

In Wolfsburg bleiben Schwimmbäder geöffnet

Wolfsburg etwa nutzt diese Möglichkeit: Dort bleiben Schwimmbäder geöffnet, weil sich dort niemand infiziert habe. Restaurants und Cafés dürfen mit entsprechendem Hygienekonzept öffnen. Clubs und Diskotheken bleiben hingegen geschlossen. Wolfsburgs Inzidenz liegt seit Längerem über 35. In Salzgitter sieht es zumindest nach einem sehr punktuellen Infektionsgeschehen aus, hieß es bei der Stadt. Es sind vor allem neue Fälle im Salzgitteraner Stadtteil Lebenstedt gemeldet worden. Die letztgültige Allgemeinverfügung der Stadt gilt seit dem 24. Juli, nachdem die Inzidenz mehrere Tage über zehn lag. Sie besagt, dass sich derzeit zum Beispiel höchstens zehn Personen treffen dürfen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu Haushalten.

